Belgische koningin Paola (81) ontslagen uit ziekenhuis

Het paleis bevestigt dat de 81-jarige koningin, die woensdag in het ziekenhuis werd opgenomen, in Italië "een licht cerebrovasculair accident" (een lichte beroerte) heeft gehad.

Ze is echter snel hersteld, zonder er blijvend letsel aan over te houden. Wel wordt haar medicatie aangepast om herhaling te voorkomen.

De Belgische zender RTBF meldde eerder dat de vorstin een herseninfarct zou hebben gehad. Dit werd echter niet door het paleis bevestigd.

Vorstin kreeg in 2015 ook beroerte in Italië

Paola's gezondheid kwam eerder al meerdere keren in het nieuws. De koningin kampt sinds een aantal jaar met hartritmestoornissen en lijdt aan osteoporose.

Door die botaandoening brak ze bij verschillende valpartijen een ruggenwervel en later een heup. In 2015 kreeg ze al een beroerte, net als nu op vakantie in Italië.

Paola Ruffo di Calabria is zelf van Italiaanse afkomst en trouwde in 1959 met Koning Albert. Hun oudste zoon Filip (58) is de zevende vorst van België.