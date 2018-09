Hadewych Minis krijgt moederlijke steun bij eerste solovoorstelling

Met het schrijven en voorbereiden van de voorstelling Minis Plus zegt de 41-jarige Minis in haar kwetsbaarste periode te zitten. De steun van haar moeder geeft vertrouwen, vertelt ze in gesprek met Margriet.

"Ze is trots, maar nog steeds kritisch. In de solo zit bijvoorbeeld een stuk waarin ik I'm a woman van Peggy Lee zing en dat laat overlopen in This is a man's world van James Brown, mezelf begeleidend op basgitaar. Mijn moeder kan dan aangeven dat ze de groove te gek vindt, de overgang prachtig, maar dat ik de neiging heb de woorden in te slikken."

Minis vertelt hoe haar moeder helpt om zelf ook een betere moeder te zijn. "Als ik klagend aan de lijn hang: 'Waarom werk ik niet gewoon in een bloemenzaak? Ik kan dit helemaal niet', antwoordt mijn moeder: 'Jij kunt dit, je bent op de goede weg, heb alle vertrouwen.'"

Vervolgens komt ze van Maastricht naar Amsterdam en geeft mij daarmee de gelegenheid buitenshuis te repeteren. Bij thuiskomst zitten de kinderen gewassen en gestreken aan tafel te eten, mijn moeder met haar blijesnuiterhoofd ernaast: 'Hé, hoe was het? Ga lekker zitten. Wijntje?' Je kunt je niet voorstellen hoe fijn dat voelt."

Eigen platen afgewisseld met bekende pophits

De solotheatertour van Minis gaat begin november in première. "Ik wil een programma maken waarin alle facetten van de vrouw aan bod komen, zonder dat ik een feministisch pleidooi of betoog ga houden", vertelde Minis in een eerder interview. "Ik ga deels eigen muziek spelen, maar er zullen ook nummers van bijvoorbeeld Beyoncé in zitten. Ik denk oprecht dat ik het publiek een ontzettend leuke avond ga bezorgen."

Minis stond tot 2013 op de bühne met Toneelgroep Amsterdam en is daarnaast vooral bekend uit verschillende films en series. Zo won ze een Gouden Kalf voor de hoofdrol in Borgman en haar vertolking van Rachel Hazes in Bloed, Zweet en Tranen.