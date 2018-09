Desperate Housewives-actrice Marcia Cross genezen van kanker

Cross schrijft dat ze dankbaar en gelukkig is dat ze nog leeft. Wel schrijft ze dat ze het vervelend vindt dat haar haar is uitgevallen tijdens de medische procedure. Ze deelt op Instagram een foto van haar nieuwe kapsel.

Het bericht heeft veel onduidelijkheid veroorzaakt bij fans, die dachten dat de 56-jarige actrice nog steeds ziek was, waarop ze later een nieuw bericht deelde. "Het spijt me dat ik niet duidelijk was. Ik heb de kanker achter me gelaten en het gaat goed. Het was een moeilijke weg, maar ik ben gezond, gelukkig en leef meer in het moment en met grotere dankbaarheid dan ooit."

In een derde bericht zegt ze dat ze zich bevrijd voelt dat ze het nieuws heeft gedeeld. Ook deelt ze aan welke vorm van de ziekte ze leed. "Voor wie het zich afvroeg: ik had anuskanker", schreef ze, waarna ze iedereen bedankte voor de steunbetuigingen.