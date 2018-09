Actrice Rashida Jones en zanger Ezra Koenig hebben kind gekregen

De 42-jarige Jones beviel enkele maanden geleden al, meldt Us Weekly. Het is niet bekend of de twee een zoon of een dochter hebben gekregen.

De dochter van Quincy Jones zou sinds 2016 een relatie hebben met de 34-jarige Koenig, maar de twee hebben hun relatie nooit publiekelijk bevestigd.

De actrice, die onder meer te zien was in de Amerikaanse versie van The Office en in Parks and Recreation, was eerder verloofd met Mark Ronson.

In 2014 zei Jones in een interview dat ze er vrede mee had dat ze op dat moment nog geen kinderen had. "Ik ben gelukkig, maar het heeft een hele tijd geduurd voor ik kon accepteren dat ik niet getrouwd ben en geen kinderen heb en me geen loser meer voel."