Topmodel Gisele Bündchen overwoog einde aan haar leven te maken

"Ik zat op een geweldig punt in mijn carrière, maar ik voelde me machteloos", vertelt het 38-jarige model aan People naar aanleiding van haar boek Lessons: My Path to a Meaningful Life, dat dinsdag verschijnt.

"Je wereld wordt kleiner en kleiner en je kunt niet meer ademen. Het is het ergste gevoel dat ik ooit heb gehad." Door de paniekaanvallen zat Bündchen op een gegeven moment zo in de put, dat ze geen uitweg meer zag. "Soms dacht ik dat het misschien makkelijker was om van het balkon te springen. Ik kwam er anders niet uit, dacht ik."

Het model zocht uiteindelijk professionele hulp. "Ik rookte en dronk een fles wijn en drie mokkafrappuccino's per dag en daar ben ik allemaal in één keer mee gestopt", aldus Bünchen, die ook stopte met het eten van suiker. Ze begon vervolgens aan yoga en meditatie.

In 2005 besloot ze haar relatie met Leonardo DiCaprio te beëindigen, omdat ze het idee had dat ze alleen stond in haar zoektocht naar betekenis. "Ik zie iedereen die op mijn pad komt als een leraar. Dat was hij ook voor mij."

Het model is inmiddels al jaren getrouwd met American footballspeler Tom Brady, met wie ze twee kinderen heeft.

Denk jij aan zelfmoord? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel naar 0900-0113.