Willibrord Frequin had 'zware tijd' na operatie

Verschillende media, waaronder Weekend en Privé, berichtten woensdag over een operatie van Frequin. Zij hadden met zijn vriendin Gesina gesproken, maar uit de berichtgeving werd de ernst van de ingreep niet duidelijk.

Aan het AD laat hij weten inderdaad onlangs geopereerd te zijn. "Zoals het er nu uitziet, is het prima verlopen. Ik heb wel een longontsteking als complicatie gekregen en ik heb best wel wat kracht verloren."

Inmiddels is Frequin, die dus niet specificeert waarvoor de operatie bedoeld was maar wel zegt dat "het een keer moest gebeuren", hersteld. "Ik ga vanmiddag weer voor het eerst met mijn vrouw uit lunchen. Een nieuwe fase na een zware tijd. Het was heftig de afgelopen weken. Ik moest even rustig aan doen."

Eind februari 2017 werd Frequin getroffen door vier tia's. De presentator had hiervoor al lange tijd last van hartritmestoornissen. Ook werd er een kwaadaardige tumor uit zijn been gehaald.