America's Got Talent-finalist niet vervolgd voor mishandeling van vrouw

Wel moet de Amerikaanse zanger zich bij justitie melden voor een gesprek. Ook moet hij in therapie en krijgt hij een waarschuwing. Als hij nog een keer de fout in gaat, moet hij waarschijnlijk wel de cel in, zo meldt TMZ.

Ketterer, die vijfde werd in de talentenjacht, werd vorige week gearresteerd door de politie in Hollywood. Hij zou ruzie hebben gehad met zijn vrouw. Toen de politie werd gealarmeerd en bij hun hotelkamer arriveerde, zagen ze dat zijn vrouw rode striemen in haar nek had.

Ketterer zou zijn meegenomen door de politie en kwam vrij op borgtocht van 50.000 dollar (ruim 42.000 euro).

Volgens de zanger was de arrestatie "een grote misvatting". Hij gaf toe dat ze inderdaad ruzie hadden en dat de politie was gebeld, maar zijn vrouw zou geen aangifte willen doen. Toch werd Ketterer gearresteerd, omdat "de wet nu eenmaal de wet is".