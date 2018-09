Woning Rihanna in Hollywood doelwit van inbrekers

Rond 21.30 uur (lokale tijd) kregen de hulpdiensten een melding dat er ingebroken was in het huis in de Hollywood Hills, meldt ABC News.

Toen de politie arriveerde, ging het alarm af en flitsten er lichten. Het is onduidelijk of er iemand is opgepakt en of er iets is buitgemaakt.

In mei van dit jaar werd in hetzelfde huis van Rihanna ook al ingebroken. Toen werd een stalker gearresteerd. De man werd na twaalf uur in het huis ontdekt door de assistent van de zangeres.