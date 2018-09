Belgische koningin Paola (81) met gezondheidsklachten naar ziekenhuis

Paola was in Venetië en wordt woensdagmiddag naar het ziekenhuis van de Belgische plaats Melsbroek gevlogen, meldt de Franstalige publieke omroep RTBF.

Het Belgisch koninklijk huis bevestigt aan de omroep dat de koningin gezondheidsproblemen heeft en woensdag naar een ziekenhuis in België wordt gebracht. Of Paola inderdaad een beroerte heeft gekregen, wordt hierbij niet gezegd.

Het Koninklijk Paleis laat aan RTBF weten dat de situatie van de koningin, die met haar echtgenoot Albert II van 1993 tot 2013 regeerde, "onder controle" is en dat de koningin niet in levensgevaar verkeert. Ze lijdt niet aan verlamming en zou ook geen spraakproblemen hebben.

Koningin eerder opgenomen wegens verslechterde gezondheid

Paola werd op 11 september 81 jaar en vierde dit in Venetië. Tijdens die reis zou ze ernstige gezondheidsproblemen hebben gekregen, wat tot een herseninfarct leidde.

De koningin kampt al enkele jaren met hartritmestoornissen. Ook lijdt ze aan osteoporose, een botaandoening waardoor ze bij twee opeenvolgende valpartijen eerst een ruggenwervel en later een heup brak. In 2015 kreeg ze al eerder een beroerte terwijl ze vakantie vierde in Italië.

De huidige koning van België is Paola's zoon Filip (58), de zevende koning. Hij is de oudste zoon het echtpaar dat in 1959 trouwde. Naast Filip hebben ze ook kinderen Astrid (56) en Laurent (54).