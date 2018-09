Penoza-acteur Loek Peters zou geen crimineel kunnen zijn

De 44-jarige acteur vertelt in gesprek met Panorama dat er in hem geen misdadiger schuilt. "Ben ik veel te bang voor", antwoordt Peters op de vraag of er aan hem geen crimineel verloren is gegaan. In Penoza speelde hij Berry, een eenzame huurmoordenaar.

"Als je het hebt over inlevingsvermogen: ik ben nu dus bezig met het stuk Ma, tijdens het lezen van het script kunnen de tranen me in de ogen schieten, serieus. Een gun op iemands hoofd zetten en dan de trekker overhalen: nee, dat zit niet in me. Maar het leuke is dat ik het wel mag spelen."

Hoewel hij vijf seizoenen lang een onsympathiek personage heeft gespeeld, merkt Peters niet dat mensen hem hierdoor ontwijken. "Was het maar waar, haha! Op de een of andere manier is de aaibaarheidsfactor heel groot, ik word juist door iedereen aangesproken."

Daar zitten soms vreemde reacties tussen. "Soms praten mensen over je alsof je een stoel bent. Komen ze naast je staan en zeggen ze: volgens mij is het hem, hoor. Dat snap ik nog steeds niet."

"Zeg dan gewoon: hallo, ben jij die en die? Maar verder heb ik er geen last van. Het hoort erbij, al zijn dat soort dingen niet iets waar je voor kiest."