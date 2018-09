Domien Verschuuren heeft geleerd zichzelf niet meer te verliezen

De dertigjarige Verschuuren wilde altijd graag radio maken, maar door Serious Request werd ook zijn gezicht voor een groot deel van Nederland bekend.

"Ik heb er nooit rekening mee gehouden dat ik ineens een schijnwerper op mijn gezicht zou krijgen", vertelt Verschuuren in gesprek met de Volkskrant. "Ik werd gelanceerd. Ik vond het heel leuk dat mensen me begonnen te herkennen, maar ging me er ook een beetje naar gedragen."

Het zorgde ervoor dat hij zijn relatie met vriendin Caroline van Zijl verbrak. "Het kwam weer goed, maar ik vond dat het leven om mij moest draaien."

Dj en vriendin verbraken verloving

Verschuuren leerde hiervan dat "normaal blijven doen altijd het beste is". "Het lukt me de laatste tijd best aardig. Ik heb geleerd mezelf niet meer te verliezen. Dat gebeurt makkelijk in dit wereldje. Met een Instagram-profiel met 100.000 volgers vind je jezelf al snel heel wat."

Op dit profiel maakte hij onlangs ook bekend dat zijn verloving met Van Zijl verbroken is. "Ik vind ook dat je de keerzijde in je leven moet laten zien. Het moet meer zijn dan een fotootje delen van een perfecte cappuccino. Je moet ook de shit melden."

Verschuuren is vanaf 1 oktober te horen met zijn middagshow Domien.