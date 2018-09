'Mel B en ex ruziën over videochats met dochter'

De voormalige Spice Girl beweert in de papieren dat Belafonte haar FaceTime-momenten met het zevenjarige meisje saboteert. Ze zou verscheidene keren en via verschillende apps geprobeerd hebben haar dochter te bereiken, maar daar stak haar ex volgens Mel B een stokje voor.

In de documenten stelt ze dat hij dat doet in een poging haar van Madison te vervreemden en het meisje te laten geloven dat haar moeder niet aan haar denkt of om haar geeft.

Belafonte houdt echter vol dat Mel B de videochatafspraken steeds afzegt, om hem vervolgens de schuld te geven van het gemiste contact.

Het stel zette in augustus een handtekening onder de scheidingspapieren, maar ruziën nog steeds. Belafonte beschuldigde de zangeres van een drankprobleem. Zij beweerde eerder al dat hij haar mishandelde en dat hij maandenlang een affaire met de oppas had.