Online 'gepeste' Cosby-acteur doneert geld Nicki Minaj aan goed doel

Veel Hollywood-sterren kwamen op voor Owens nadat er foto's over zijn nieuwe baan werden gedeeld op sociale media. Een aantal van de sterren deelde verhalen over baantjes die zij hebben aangenomen om het hoofd boven water te houden in tijden waarin de rollen niet voor het oprapen lagen.

Ook Minaj stak Owens een hart onder de riem en verklaarde in een radioshow dat ze van plan was 25.000 dollar aan hem over te maken.

Die cheque kwam volgens TMZ deze week binnen bij de Cosby-acteur. Hij gebruikte het geld echter niet voor zichzelf, maar doneerde het aan The Actor's Fund, een organisatie die financiële steun biedt en zaken als verzekeringen regelt voor acteurs die het financieel moeilijk hebben.

Owens doneerde het geld ter nagedachtenis aan Earle Hyman, die de vader van Cliff Huxtable speelde in The Cosby Show. "Hij heeft zijn laatste jaren doorgebracht in The Actor's Home, waar hij ook is gestorven", aldus Owens over de seniorenfaciliteit van de instelling. "Ik ben Nicki Minaj extreem dankbaar dat zij acteurs in moeilijke tijden helpt hun dromen na te jagen."

Minaj reageerde positief op de donatie van de The Cosby Show-acteur. "Ik ben blij dat ik kan bijdragen aan dit goede doel", liet ze weten aan TMZ. "Ik wens Geoffrey heel veel succes en wil dat hij weet hoe geliefd hij is."