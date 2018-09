Woordvoerder Bill Cosby noemt rechtszaak 'racistisch en seksistisch'

"De drie psychologen die tegen meneer Cosby hebben getuigd, waren witte vrouwen die geld verdienen aan het beschuldigen van zwarte mannen van seksueel misbruik", zei Wyatt dinsdag onder meer na afloop van de zaak.

Ook vergeleek hij Cosby met Jezus. "Ze hebben Jezus vervolgd, en kijk wat er gebeurde", tekende The Wrap op uit de mond van Wyatt. "Daarmee wil ik niet zeggen dat meneer Cosby Jezus is, maar we weten allemaal wat dit land zwarte mannen eeuwenlang heeft aangedaan."

Volgens Wyatt gaat het na de veroordeling goed met Cosby. "Hij houdt zijn rug recht", aldus de woordvoerder.

Een verklaring van Camille Cosby, die al bijna 55 jaar met Bill Cosby getrouwd is, werd na de uitspraak voorgelezen. "We weten nu dat er geen eerlijke zaak is gevoerd tegen Bill Cosby. De openbaar aanklager heeft bewijs gebruikt waarmee geknoeid is." Camille Cosby was zelf niet aanwezig bij de zaak.

'Cosby gebruikte acteerkunsten om vrouwen te verleiden'

Openbaar aanklager Kevin Steele zei volgens Variety op een persconferentie dat Cosby geen Cliff Huxtable is, maar iemand die zijn acteerkunsten gebruikt om vrouwen te verleiden. Cliff Huxtable is het personage uit The Cosby Show, dat jarenlang door Cosby werd vertolkt. Volgens Steele heeft met de uitspraak het recht gezegevierd. "Eindelijk is het zover", aldus de openbaar aanklager.

Verschillende vrouwen die Cosby ook hebben beschuldigd van misbruik reageerden dinsdag opgelucht. "We kunnen de zaak nu eindelijk gaan verwerken", zei de voormalige Playmate Victoria Valentino. Cindra Ladd zei blij te zijn met rechter Steven O'Neill. "Ik wilde hier heel graag bij zijn met sommige van mijn zusters", zei ze over de zaak. "Het was belangrijk voor me om Cosby te zien."

'Geweldadig seksueel roofdier'

O'Neill had Cosby eerder bestempeld als "gewelddadig seksueel roofdier". Dat heeft onder meer tot gevolg dat Cosby de rest van zijn leven onder psychische begeleiding wordt geplaatst en dat hij zich regelmatig moet melden bij de autoriteiten.