Bill Cosby krijgt minstens drie jaar celstraf wegens seksueel misbruik

Cosby moet daarnaast de proceskosten en een boete van 25.000 dollar betalen.

De aanklagers hadden een gevangenisstraf van vijf tot tien jaar geëist. Cosby's advocaten hebben eerder al gezegd in hoger beroep te willen gaan. De rechter bepaalde dinsdag dat Cosby in afwachting van het hoger beroep niet op borgtocht vrijgelaten mag worden. Na de bekendmaking van de straf werd Cosby vastgezet.

Cosby's advocaat Joseph Green zei eerder dat een gevangenisstraf nadelig kon zijn voor de gezondheid van de 81-jarige acteur, vanwege zijn hoge leeftijd en de problemen met zijn zicht. Een gevangenisstraf zou "buitensporig hard" zijn, aldus Green. De advocaat vroeg daarom om een alternatieve straf.

De komiek is door tientallen vrouwen beticht van seksuele intimidatie, drogeren en seksueel misbruik. In april 2018 werd hij schuldig bevonden aan drie aanklachten na seksueel misbruik van de voormalige basketbalster Andrea Constand. Het ging om penetratie na drogeren, penetratie zonder toestemming en penetratie tijdens bewusteloosheid.

'Gewelddadig seksueel roofdier'

Psycholoog Kristen F. Dudley, die maandag getuigde in de misbruikzaak, noemde het "waarschijnlijk" dat Cosby in herhaling zal vallen. De acteur zou moeten worden bestempeld als een "gewelddadig seksueel roofdier". Cosby zou volgens de psycholoog aan een psychische stoornis lijden. "Hij heeft zijn gedrag niet onder controle, en daardoor wordt hij aangespoord ernaar te blijven handelen. Het is waarschijnlijk dat Cosby zal recidiveren", aldus Dudley.

Forensisch psycholoog Timothy Foley, die dinsdag als getuige aan de kant van Cosby aan het woord kwam, trok op basis van onder meer een drie uur durende ontmoeting met Cosby heel andere conclusies. Volgens Foley is het risico op recidive vanwege Cosby's leeftijd, blindheid en broosheid juist erg klein.

De rechter bepaalde vervolgens dat Cosby wel degelijk als "gewelddadig seksueel roofdier" moet worden geclassificeerd. Dat heeft als gevolg dat Cosby de rest van zijn leven onder psychische begeleiding wordt geplaatst en dat hij zich regelmatig moet melden bij de autoriteiten. Zijn naam komt op een lijst met zedendelinquenten. Deze lijst wordt naar buren, scholen en slachtoffers verstuurd.

Cosby legde zelf geen verklaring af toen hij daar dinsdag van de rechter de kans voor kreeg.

Constand stapte in 2005 naar de politie

Constand deed in 2005 in Canada aangifte van seksuele intimidatie. Ze verklaarde door Cosby te zijn gedrogeerd en daarna door hem zijn aangeraakt. In 2015 werd Cosby opgepakt. De zaak kwam in juni 2017 al eens voor, maar werd toen nietig verklaard, omdat de jury niet tot een oordeel kon komen.

In een vijf pagina's tellende brief, die door aanklagers werd voorgelezen aan de rechter, liet Constand weten wat voor impact het misbruik op haar leven heeft gehad.

"Voor het misbruik wist ik wie ik was en vond ik die persoon leuk. Niets had me kunnen voorbereiden op die ene avond in januari 2004, toen het leven dat ik toen leidde abrupt ten einde kwam. Hij ontnam me mijn gezonde jonge geest en verbrijzelde die. Hij beroofde me van mijn gezondheid en vitaliteit, mijn openheid en mijn geloof in mezelf en anderen."

Toen de rechter de strafmaat voorlas, bleef Constand kalm. Af en toe sloot ze haar ogen even.

Cosby heeft misbruik altijd ontkend

​Vijf vrouwen, onder wie voormalig topmodel Janice Dickinson, hebben getuigd in de zaak, die in april 2018 nogmaals voor de rechter kwam. Zij lieten allen weten te zijn misbruikt en gedrogeerd door de komiek.

Cosby heeft altijd ontkend dat hij vrouwen heeft misbruikt. Hij is bijna 55 jaar getrouwd met Camille Cosby en zij gelooft in zijn onschuld. Ze hebben samen vijf kinderen.

Zijn dochter Ensa overleed begin dit jaar aan de gevolgen van een chronische nierziekte. Ze was 44. In 1997 verloor Cosby ook al zijn zoon Ennis, die om het leven werd gebracht bij een overval.

Eerste veroordeling na #metoo-beweging

Cosby is de eerste bekende persoon die wordt veroordeeld tot een celstraf nadat de #metoo-beweging ontstond. De beweging ontstond in oktober 2017 na verschillende aantijgingen aan het adres van filmproducent Harvey Weinstein. Tegen hem lopen verschillende zaken.

Hoewel de zaak van Cosby overeenkomsten vertoont met de #metoo-zaken, staat de zaak van Constand daar los van. Zij deed haar verhaal ruim voor de beweging ontstond.

Cosby werd jarenlang gezien als 'Amerika's vader' dankzij zijn rol in de sitcom The Cosby Show. Hij speelde Cliff Huxtable, de vader van een gezin met vijf kinderen.