Overlijden Avicii liet André Hazes nadenken over eigen leven

"Ik was zo verschrikkelijk vermoeid en had nergens meer zin in. Mijn leven bestond alleen nog maar uit optredens door het hele land. Het was onmogelijk die manier van werken vol te houden", kijkt Hazes in De Telegraaf terug.

"Toen het nieuws naar buiten kwam dat Avicii een einde aan zijn leven had gemaakt omdat het hem allemaal te veel was geworden, schrok ik heel erg", vervolgt de zanger. "Ik herkende mezelf in de verhalen en realiseerde me dat er iets moest gebeuren."

Begin juli annuleerde Hazes daarom al zijn optredens. Inmiddels staat hij weer op het podium. "Nu gaat het gelukkig veel beter en ben ik echt weer klaar om te knallen."