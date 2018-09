Martin Gaus krijgt in oktober donornier

In gesprek met De Telegraaf vertelt de 73-jarige Gaus dat zijn eigen nieren voor nog slechts 7 procent functioneren. "De laatste tijd voelde ik me steeds zwakker. Gelukkig kreeg ik afgelopen week het verlossende telefoontje van het Universitair Medisch Centrum (UMC) in Amsterdam dat er een donornier beschikbaar kwam."

Gaus wordt op 24 oktober geopereerd en zegt het best wel spannend te vinden. De afgelopen maanden kreeg hij vier nieren aangeboden, die uiteindelijk allemaal niet geschikt bleken.

"De donoren zelf bleken complicaties zoals diabetes of astma te hebben. Het risico dat zo'n nier snel zal afstoten, is dan te groot", aldus Gaus.

De presentator weet wie de donor van zijn nieuwe nier is. "We hebben afgesproken dat we niet bekendmaken wie die voor mij belangrijke en dankbare persoon is. Het doet er ook niet toe. Feit is dat ik nu onder het mes ga en dat hopelijk de kwaliteit van mijn leven drastisch wordt verbeterd."