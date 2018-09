Pete Davidson met dood bedreigd na verloving met Ariana Grande

"Iemand wilde me neerschieten omdat ik volgens hem veel te lelijk ben om met haar te trouwen," aldus Davidson in het radioprogramma van Howard Stern.

Het leven met een beroemde popster heeft volgens de cabaretier ook nadelen. "We kunnen niet meer normaal over straat gaan, dat mis ik echt. Het gaat er buiten soms echt heftig aan toe."

Volgens Davidson is hun relatie begonnen door goede timing. "We kwamen allebei net uit een relatie en begrepen elkaar meteen. We hadden een klik die we niet eerder hebben gehad met iemand. Toen wist ik dat zij de ware was."