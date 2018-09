Expert in misbruikzaak Cosby: 'Waarschijnlijk dat acteur in herhaling valt'

Cosby zou een psychische stoornis hebben. "Hij heeft zijn gedrag niet onder controle, en daardoor wordt hij aangespoord ernaar te blijven handelen. Het is waarschijnlijk dat Cosby zal recidiveren", aldus Dudley.

De komiek is door tientallen vrouwen beticht van seksuele intimidatie, drogeren en seksueel misbruik. Tijdens de zitting in een van deze zaken op maandag, waar in totaal twee dagen voor uitgetrokken zijn, hoort Cosby welke straf hij opgelegd krijgt.

Cosby weigerde deel te nemen aan een evaluatie door de psycholoog. Dudley kwam tot haar inzicht door proefverslagen en andere rapporten te beoordelen.

Cosby's woordvoerder liet maandag weten dat de acteur zich goed voelt en dat zijn team hem heeft aangemoedigd "sterk en gefocust te blijven".

Cosby eerder al schuldig bevonden

Cosby werd in april 2018 schuldig bevonden aan drie aanklachten die zijn ingediend door Andrea Constand: penetratie na drogeren, penetratie zonder toestemming en penetratie tijdens bewusteloosheid. In de Verenigde Staten is het gebruikelijk dat de straf pas later uitgesproken wordt.

Constand liet maandag weten dat ze hoopt op "gerechtigheid die de rechtbank passend acht". Constand was bij de rechtszaak voor een getuigenverklaring van twee minuten, maar zou een langere slachtofferverklaring hebben ingediend. Deze werd niet in de rechtszaal voorgelezen. Volgens haar familieleden heeft het misbruik voor Constand "zwaar zijn tol geëist" op emotioneel vlak.

Cosby kan dertig jaar gevangenisstraf krijgen. Analisten verwachten echter dat hij een gevangenisstraf van twee tot vijf jaar zal krijgen, die de komiek mogelijk onder huisarrest zou kunnen uitzitten.