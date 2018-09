Bill Cosby krijgt zijn straf dinsdag te horen

De komiek is door tientallen vrouwen beticht van seksuele intimidatie, drogeren en seksueel misbruik. De aanklagers eisen een gevangenisstraf van vijf tot tien jaar.

De twee dagen durende rechtszaak werd maandag opgeschort. Rechter Steven O'Neill zal dinsdag de straf bepalen. Cosby werd in april 2018 schuldig bevonden aan drie aanklachten, die werden ingediend door Andrea Constand. In de Verenigde Staten is het gebruikelijk dat de straf pas later uitgesproken wordt.

Constand liet maandag weten dat ze hoopt op "gerechtigheid die de rechtbank passend acht". Constand was bij de rechtszaak voor een getuigenverklaring van twee minuten, maar zou een langere slachtofferverklaring hebben ingediend. Deze werd niet in de rechtszaal voorgelezen. Volgens haar familieleden heeft het misbruik op emotioneel vlak "een flinke tol geëist".

Cosby's advocaat Joseph Green denkt dat een gevangenisstraf nadelig kan zijn voor de gezondheid van de 81-jarige acteur, vanwege zijn hoge leeftijd en de problemen met zijn zicht. Een gevangenisstraf zou "buitensporig hard" zijn, aldus Green. De advocaat heeft om een alternatieve straf gevraagd.

Expert noemt het 'waarschijnlijk dat Cosby in herhaling valt'

Psycholoog Kristen F. Dudley, die maandag getuigde in de misbruikzaak, noemde het "waarschijnlijk dat Cosby in herhaling zal vallen". De acteur zou moeten worden bestempeld als een "gewelddadig seksueel roofdier".

Cosby zou een psychische stoornis hebben. "Hij heeft zijn gedrag niet onder controle, en daardoor wordt hij aangespoord ernaar te blijven handelen. Het is waarschijnlijk dat Cosby zal recidiveren", aldus Dudley.

De advocaten van de 81-jarige acteur, die bij het wereldwijde publiek bekend werd door zijn programma The Cosby Show, hebben eerder al gezegd van plan te zijn het oordeel aan te vechten.

Mogelijk zit Cosby straf onder huisarrest uit

Cosby werd in april schuldig bevonden aan penetratie na drogeren, penetratie zonder toestemming en penetratie tijdens bewusteloosheid. Daarvoor zou hij een celstraf van dertig jaar kunnen krijgen, maar analisten spraken eerder al hun vermoeden uit dat het waarschijnlijk om een gevangenisstraf van twee tot vijf jaar gaat. Mogelijk kan de komiek deze straf onder huisarrest uitzitten.

Constand deed in 2005 in Canada aangifte van seksuele intimidatie. De basketbalster verklaarde door Cosby te zijn gedrogeerd en daarna door hem zijn aangeraakt. In 2015 besloot Constand voor het eerst een strafrechtelijke vervolging in te zetten. De zaak kwam in juni 2017 al eens voor, maar werd toen nietig verklaard omdat de jury niet tot een oordeel kon komen.

Verschillende getuigen gehoord

​Vijf vrouwen, onder wie voormalig topmodel Janice Dickinson, hebben getuigd in de zaak, die in april 2018 nogmaals voor de rechter kwam. Zij lieten allen weten te zijn misbruikt en gedrogeerd door de komiek.

Cosby heeft altijd ontkend dat hij vrouwen heeft misbruikt. Hij is bijna 55 jaar getrouwd met Camille Cosby en zij gelooft in zijn onschuld. Ze hebben samen vijf kinderen.

Zijn dochter Ensa overleed begin dit jaar aan de gevolgen van een chronische nierziekte. Ze was 44. In 1997 verloor hij ook al zijn zoon Ennis, die om het leven werd gebracht bij een overval.