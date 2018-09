Acteur James Woods geblokkeerd op Twitter om oude tweet

De acteur zegt in gesprek met persbureau AP woest te zijn over de blokkade. "We leven in een land met vrijheid van meningsuiting. Geen vrijheid van meningsuiting zoals Jack Dorsey (de directeur van Twitter, red.) dat wil."

De afbeelding die volgens Twitter te ver gaat, gaat erover dat mannen worden opgeroepen niet te stemmen, zodat de stem van vrouwen meer waard is tijdens de verkiezingen in november. Woods zegt in de tweet dat hij zich afvraagt of dit een echte oproep is.

De acteur denkt dat hij eruit is gepikt door Twitter, omdat hij veel volgers heeft. "Mijn bericht is maanden oud. Mijn vriendin heeft het vrijdag geretweet, waarna het weer aandacht kreeg. Alleen mijn account is geblokkeerd."

Woods benadrukt dat het hem niet per se om zijn eigen account gaat, maar omdat Twitter mensen blokkeert die hun mening verkondigen. "Het gaat hier niet om een bekendheid die wordt gemuilkorfd, maar om een Amerikaan die stil wordt gehouden."

Woods plaatst veel politieke standpunten op zijn Twitter. Twitter wilde tegenover AP niet reageren op het verhaal.