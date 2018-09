Serena Williams en Meghan Markle appen elkaar dagelijks

Williams zei in gesprek met het Australische televisieprogramma The Project dat ze elkaar bijna alles vertellen en veel steun hebben aan elkaar.

"Ik heb haar vanmorgen nog een berichtje gestuurd. We kennen elkaar al heel lang maar met name de laatste maanden zijn we heel hecht geweest", stelt Williams.

De tennisster was samen met haar man Alexis Ohanian aanwezig bij het huwelijk van Markle en prins Harry op 19 mei, wat zeer veel indruk op haar maakte.

"Ik had het gevoel onderdeel te zijn van een stuk geschiedenis. Over een paar jaar kijken we hierop terug en dan besef je dat dit een moment is dat niemand ooit vergeet. De hele dienst was prachtig, maar om mijn vriendin zo gelukkig te zien was het allermooiste."

Markle moedigde op haar beurt Williams aan op Wimbledon deze zomer, samen met schoonzus Kate, de vrouw van kroonprins William.