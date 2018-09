Sylvie Meis: 'Alles in mijn leven wordt geanalyseerd'

NU.nl sprak de presentatrice vanwege haar terugkeer als actrice; ruim vijftien jaar na haar debuut op het witte doek in Pista! heeft ze een rol in de film Elvy's Wereld: So Ibiza.

"Ik speel Lola Kingston. Ze is veertig jaar, voormalig supermodel, heeft een dochter, die de wijde wereld in wil. Zij wil haar eigen stijl ontwikkelen en de Lola-stijl is veel glamour en glitter. Het is gedeeltelijk eigenlijk een uitvergrote versie van mezelf."

In Elvy's Wereld: So Ibiza wil Elvy, gespeeld door Brugklas-actrice May Hollerman, het maken in de modewereld. Influencers, die via sociale media foto's delen van wat zij doen en dragen, spelen een grote rol in de film. Meis kwam daardoor regelmatig in contact met hen.

NU.nl stelde Meis naar aanleiding van haar rol in de film een aantal vragen.

Liever de steun van vrienden in moeilijke tijden, of van een partner?

"Vooralsnog ben ik heel blij dat ik single ben. Ik heb de steun van mijn vrienden en familie. En als de tijd rijp is en er een goede partner is, dan is dat mooi. Maar nu ben ik superhappy."

Liever ook je kwetsbaarheid, of alleen positieve beelden tonen op sociale media?

"Ik ben sowieso een heel positief mens, dat kun je ook wel zien aan mijn sociale media. Ik weet dat heel veel mensen denken: ze plaatst alleen maar perfecte dingen. Maar zo zie ik het zelf niet. Ik plaats ook heel vaak foto's zonder make-up en ik vind het ook leuk om grappige foto's op mijn Stories te plaatsen. Mijn feed is vrij gecontroleerd, dat vind ik ook mooi. Maar op mijn Stories gaat alles meer door elkaar heen."

De influencers op de set van Elvy's Wereld waren wat minder gecontroleerd in hun berichten. Is dat iets dat je zelf ook meer bent gaan doen?

"Ik kijk natuurlijk wel wat ze aan het doen zijn. Het is gewoon leuk om te zien wat zij doen en ik vind het leuk om terug te kijken voor mezelf. Dan denk ik: oké, dus mensen die mij volgen vinden dat misschien ook wel leuk om te zien. Dat denk ik ook weleens als ik een bepaalde gekke situatie meemaak: dan vraag ik aan mensen van mijn team of ze het even kunnen filmen en in de Stories zetten. Dat doen we de laatste tijd ook wel veel meer en dat komt denk ik wel door wat ik gezien heb bij Elvy's Wereld."

Liever opgroeien in deze tijd vol sociale media, of zonder?

"Ik ben ontzettend gefascineerd door alle sociale media en het vloggen, maar ik ben wel dankbaar dat ik mijn platform heb kunnen opbouwen op de klassieke manier, via televisie. Dat ik op een andere manier die kant ben opgegaan met samenwerkingen met brands, dat ik het gezicht ben geweest van supermooie merken en dat ik daardoor mijn bedrijf heb kunnen opbouwen."

"Het is fascinerend om te zien hoe jonge mensen dat nu doen; op een heel andere manier, door sociale media in plaats van televisie als hun platform te gebruiken. Maar dat is ook heel intensief en heel ingrijpend in je leven. Ik heb veel vrienden die in Duitsland grote bloggers zijn en die zeggen ook: ik ben driehonderd video's per dag aan het maken en 's avonds na een event ben ik ze allemaal nog aan het snijden om ze weer te plaatsen. Het is vrij heftig en heeft heel invloed op je leven."

Heb je ook veel geleerd van de jongere influencers?

"Ja, vooral eigenlijk in het moment leven. Waar ik misschien vrij strategisch mijn carrière heb gepland en doordacht, heb ik het gevoel dat zij er rustiger in staan, omdat zij natuurlijk nog zo jong zijn en gewoon denken: go with the flow. Zij pakken hun camera erbij en gaan ervoor. Dat heeft ook wel wat."

Liever piepjong doorbreken in de modewereld zoals Elvy, of op latere leeftijd je entree maken, zoals jij zelf?

"Hmmm. Ik denk op latere leeftijd, ook omdat dat is wat ik zelf gedaan heb met mijn merk Sylvie Designs, waarmee ik ook collecties op de markt breng. Dan kan ik veel meer met mijn eigen levenservaring, ik weet wat ik wil doen en wil bereiken, en ik kan dat veel gerichter doen. Toen ik jong was en mijn eerste stappen in deze wereld zette, was ik bij lange na niet de vrouw die ik nu ben. Dus ik zou het jammer hebben gevonden als ik toen grote keuzes had moeten maken zonder te weten wat ik nu weet. Als ik nu terugkijk, ben ik blij dat de dingen zijn gelopen zoals ze zijn gelopen."

Stap voor stap, langzaam de televisiewereld in.

"Rustig, stapje voor stapje, ja, inderdaad. Nu ben ik veertig en het is echt booming. Hoe het nu gaat: ik kan het handelen. En ik kan ervan genieten. Ik sta er als een vrouw en niet als een meisje."

Op sociale media is ook vrij veel haat en als je je kwetsbaar opstelt, krijg je dat misschien wel over je heen.

"Het is natuurlijk een druk die ik misschien meer heb dan mensen die zich alleen op sociale media tonen. Kijk, op het moment dat ik een bepaald deel van mezelf laat zien, heb ik gelijk de analyse en al het commentaar, niet alleen van internetgebruikers, maar ook van jullie, de pers. De Telegraaf, AD, NU.nl; jullie bepalen ook mijn imago en wat mensen van mij denken, want jullie geven je eigen invulling daaraan."

Je bedoelt: omdat wij een insteek van het verhaal kiezen?

"Precies. Dus op het moment dat ik een akkoord geef voor een bepaalde situatie en het ziet er niet uit zoals iedereen verwacht, dan gaat de analyse daarover en niet meer over wat ik te brengen heb. Snap je dan wat ik zeg? Want ik accordeer dat. Ik zeg: doe maar. Maar in plaats van dat het om dat leuke gesprek gaat, gaat het over: hoe ziet ze eruit, wat doet ze, wat doet ze niet? Snap je wat ik bedoel?"

Maar is dat iets wat je überhaupt kan beïnvloeden?

"Het zijn kleine dingen. Ik wil een bepaalde lichtsituatie voor een interview. Ik wil op een bepaalde manier met mensen praten. Want dat hebben influencers niet, die hebben niet de druk van de nationale pers."

Influencers worden wel steeds meer besproken in de media.

"Ja, maar dat kan je niet vergelijken. Sorry. Ja, maar op het moment dat je op het punt bent waar ik nu ben in mijn carrière, waarbij elk stapje dat ik zet geanalyseerd wordt, is dat iets anders dan dat je uit de influencerswereld komt en iedereen je nog leuk en schattig vindt. Dat is een heel andere druk."