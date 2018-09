Musicalster Tommie Christiaan is weer verliefd

Zijn nieuwe liefde is On Your Feet-collega Jamie Dors, die eerder als danseres in zijn videoclip te zien was. In een reactie aan RTL Boulevard laat hij weten dat het nog erg pril is en ze het ook niet willen overhaasten.

Begin deze maand maakte Christiaan bekend de verloving met Splietelhof te hebben verbroken. "Michelle en ik laten elkaar los. We hebben zeven mooie, intense en liefdevolle jaren gehad samen, waarin we de liefde van ons leven kregen: Lily", schreef Christiaan op Instagram.

Hij zei ook dat de afgelopen weken emotioneel voor hem waren, maar dat het wel de juiste beslissing was. Het stel leerde elkaar kennen toen ze tegenspelers waren in de musical Zorro.