Justin Theroux noemt breuk met Jennifer Aniston 'teder'

In een interview met The New York Times schetst Theroux dat hij en Aniston geen zin hadden om met modder te gooien. "Het is saai, ik weet het. Maar we respecteren elkaar."

Volgens de acteur brak de scheiding wel zijn hart, omdat de vriendschap tussen de twee "nooit meer hetzelfde zou zijn."

Het acteurskoppel kreeg zeven jaar geleden een relatie. In 2012 kondigden Theroux en Aniston hun verloving aan, drie jaar later trouwden ze. Ze hebben geen kinderen samen.

De reden voor de scheiding is niet gegeven, maar media speculeerden al snel dat het kwam doordat Theroux en Aniston veel in verschillende steden verbleven.