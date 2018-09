America's Got Talent-finalist gearresteerd wegens huiselijk geweld

De Amerikaanse zanger, die vijfde werd in de talentenjacht, is donderdagmiddag lokale tijd gearresteerd door de politie in Hollywood, meldt TMZ.

Hij zou ruzie hebben gehad met zijn vrouw. Toen de politie werd gealarmeerd en bij hun hotelkamer arriveerde, zagen ze dat zijn vrouw rode striemen in haar nek had.

Ketterer zou zijn meegenomen door de politie en kwam vrij op borgtocht van 50.000 dollar (ruim 42.000 euro).

Volgens de zanger was de arrestatie "een grote misvatting". Hij geeft aan de entertainmentsite toe dat ze inderdaad ruzie hadden en dat de politie is gebeld, maar zijn vrouw zou geen aangifte willen doen. Toch werd Ketterer gearresteerd, omdat "de wet nu eenmaal de wet is".

De politie laat TMZ weten dat de zaak wordt afgezwakt tot een licht misdrijf, omdat de verwonding van Ketterers vrouw niet ernstig was.

Ketterer en vrouw voedden meerdere kinderen uit weeshuizen op

De 41-jarige zanger belandde in de finale dankzij een druk op de gouden knop door juryvoorzitter Simon Cowell. Ketterer maakte indruk met zijn vertolking van het nummer When I Look At You van Miley Cyrus.

De Amerikaan onderscheidt zich net als Glennis Grace door een opmerkelijke gezinssituatie. Waar Grace vaak benadrukte dat ze in haar eentje de zorg voor haar zoon draagt, vertelt Ketterer hoe hij en zijn vrouw meerdere kinderen uit weeshuizen hebben gehaald en ze samen grootbrengen.