Sylvie Meis zegt dat 'grens is overschreden' na bewering verzinnen kanker

"Er is een grens, en ik denk dat iedereen ziet dat die overschreden is", vertelt Meis, die naar aanleiding van de beschuldigingen een aanklacht indiende tegen Boulahrouz.

"Mijn team regelt het, maar het is tot hier en niet verder", aldus Meis aan NU.nl. "Ik denk dat iedereen dat wel kan begrijpen, want dit is iets wat gewoon intens slecht is."

Boulahrouz was onlangs te zien in de Duitse realityserie Global Gladiators, waarin ze zei dat "sommige mensen zelfs zover gaan dat ze een ziekte verzinnen om er beter van te worden." Eerder schreef ze op Instagram nooit iemand met kanker gekend te hebben, terwijl zij en Meis goede vriendinnen waren.

Meis' Duitse manager Marina Coburger liet na de uitzending weten dat er aanklachten zijn ingediend tegen Boulahrouz, zender PRO7 waar Global Gladiators te zien is en Touriya Haoud. Haoud, die net als Boulahrouz ooit goed bevriend was met Meis, zei in het blad Closer dat Meis' leven één grote leugen is: "Alles wat ze doet, is berekenend. Met geld kun je alles kopen. Het is walgelijk."

Meis en Boulahrouz waren jarenlang beste vriendinnen. Nadat het huwelijk van Meis en Rafael van der Vaart in 2013 op de klippen was gelopen, kreeg Boulahrouz een relatie met de voetballer. Meis en Boulahrouz hebben sindsdien amper contact.