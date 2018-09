Elton John krijgt flinke schadevergoeding na publicatie The Sun

Freddy Krueger is een personage uit de A Nightmare on Elm Street-horrorfilms. Zijn gezicht zit vol gaten.

In februari werd in The Sun on Sunday een verhaal geplaatst met de kop Elton's dog did this to my girl. Het stuk verscheen ook op de website en werd overgenomen door andere media, waaronder Metro, Mirror en de Evening Standard.

In het stuk werd beweerd dat een jong kind tijdens het spelen bij Elton John en David Furnish thuis was aangevallen door hun hond en ernstige verwondingen opliep. Bovendien zou het stel daarna nooit meer geïnformeerd hebben hoe het met het kind ging.

"Dat is onwaar", stelde de advocaat van John en Furnish volgens het Britse ITV News. "De verwondingen waren niet ernstig en de eisers (John en Furnish, red.) hebben verschillende keren aan de vader en de nanny van de meisjes gevraagd hoe het met haar ging. Iedere keer kregen ze dan te horen dat het goed met haar ging."

Als onderdeel van de schikking die de uitgever van The Sun trof met John en Furnish is afgesproken dat excuses wordt aangeboden aan het stel en dat er een flink bedrag wordt betaald.