Roddeloverzicht: Boulevard 'zuur' over Albert en Carice toch weer met Guy

De entertainmentwereld stond deze week op z'n kop: na maanden van geruchten maakte Albert Verlinde eindelijk officieel bekend dat hij terugkeert op televisie. Albert gaat weer rondjes bellen, met zijn bekende vrienden praten en zijn ongezouten mening geven. Dit keer niet bij RTL Boulevard, maar in een nieuw programma voor Talpa dat een directe concurrent zal worden.

En nee, het moet geen Boulevard-killer worden. En nee, het wordt ook geen Boulevard 2.0. Albert wil écht iets anders gaan doen in zijn dagelijkse programma met Jan Versteegh. Albert wil de 'brutaliteit' terug op televisie. "Als ik nu RTL Late Night met Twan Huys zie, waar iedereen zich keurig inhoudt als de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra aan tafel zit, jeuken mijn vingers. Ik vind dat een beetje laf. Ik snap het ook wel. Twan vraagt zich de hele tijd af of hij nu nieuws of entertainment moet brengen. Het resultaat is dat ik naar een constant wiebelende schaatser zit te kijken.''

Het nieuwe programma is nog niet eens gestart, of Alberts terugkeer laat de presentatoren en deskundigen van RTL Boulevard al huiveren. Volgens Mediacourant reageren zijn oud-collega's nogal zuur op zijn terugkomst op de Nederlandse televisie.

Albert Verlinde eindelijk weer van de straat heet het item bij RTL Boulevard en ook in de studio zelf lijken de heren met wie Albert zoveel jaren zo fijn heeft gewerkt weinig enthousiast. Peter van der Vorst noemt de stap van Albert "best een risico". "Bij Boulevard was hij the man. Hij heeft afscheid genomen en nu gaat hij min of meer hetzelfde doen."

Peter mist Albert gewoon, en vindt het hartstikke leuk voor hem dat hij weer op televisie komt, maar dat ze nu tegenover elkaar komen te staan is toch raar. John van den Heuvel moet ook wennen aan dat idee. "Ik moet wel zeggen, ik denk dat het voor ons allemaal geldt, dat we terugkijken op een mooie tijd met Albert. We gaan nu wel vol de concurrentie aan."

Wanneer die concurrentiestrijd dan gaat beginnen, is nog niet bekendgemaakt, maar televisieminnend Nederland kan nu al niet wachten. Hoe gaat dit verder?

Magische krachten van Beyoncé

Beyoncé is een van de meest succesvolle artiesten ooit. De zangeres scoort hit na hit, verkoopt haar concerten vrijwel standaard uit en weet daarnaast ook nog een hele hoop kleding, parfums en andere prullaria te verkopen onder haar eigen naam.

Alsof al het geld dat ze daarmee verdient nog niet voldoende is, wordt ze ook nog eens op eenzame hoogte geplaatst als het gaat om imago: niemand komt aan Beyoncé.

Sinds de beginjaren in Destiny's Child blijft één vraag op iedereens lippen hangen: hoe doet ze het toch allemaal? Nu hebben we daar eindelijk antwoord op: zwarte magie!

Als we een drummer, die zeven jaar voor 'Queen Bey' heeft gewerkt, mogen geloven is de zangeres een heks. Kimberly Thompson klaagt Beyoncé aan omdat ze zwarte magie tegen haar zou hebben gebruikt en daarbij haar kat zou hebben vermoord.

Beyoncé zou Thompsons telefoon laten aftappen en haar financiën hebben overgenomen met magie. Waarom de zangeres haar dit allemaal zou aandoen, zegt ze er niet bij.

Thompson wil maar één ding: dat de zangeres nooit meer bij haar in de buurt kan komen. Bij de rechter heeft ze daarom een contactverbod aangevraagd, dat inmiddels alweer is afgewezen. Volgens entertainmentsite The Blast is haar verzoek waarschijnlijk afgewezen omdat Thompson niet helemaal helder overkomt.

Beyoncé heeft er ondertussen weinig last van. De zangeres heeft niet gereageerd op de beschuldigingen en gaat gewoon door met haar uitverkochte tournee in de Verenigde Staten, haar gelukkige gezinsleven met Jay-Z en kinderen. Wat magie al niet voor een mens kan doen.

Het is nog aan, misschien

Een van de grote mysteries van onze tijd is toch wel of Carice van Houten en Guy Pearce nu wel of niet nog een relatie hebben. De twee werden tijdens de zwangerschap regelmatig samen gezien en leken hun handen niet van elkaar te kunnen afhouden, maar sinds de geboorte van zoon Monte zien we de twee steeds minder vaak samen.

Ja, ze gingen nog samen naar de première van de theatershow van Alex Klaassen, maar ook dat is inmiddels alweer ruim een half jaar terug. De geruchtenmolen blijft ondertussen draaien: zien ze elkaar nog? Hebben ze nog een relatie? Zijn ze meer vrienden dan geliefden? Hoe vaak ziet Guy zijn zoon?

Deze week was het zover: eindelijk wát antwoorden op alle vragen die in de roddelbladen al maanden staan. Privé plaatste een stel foto's van het koppel waarop ze gezellig samen te zien zijn met zoon Monte, terwijl ze door de straten van Notting Hill, Londen wandelen.

"Niets doet vermoeden dat hier een gerenommeerd Hollywoodkoppel loopt. Sterker nog, Carice van Houten lijkt juist - in haar shabby joggingbroek, lange jas en wollen muts - in niets op de vrouw die met zulke grote regelmaat de rode lopers siert in de prachtigste galajurken", aldus het blad weinig omwonden over de outfitkeuze van de actrice.

En dat terwijl Carice overduidelijk heeft nagedacht over haar outfit naast die van Monte. Monte draagt vrijwel hetzelfde als zijn moeder en Carice verklapte onlangs nog op Instagram dat al het blauw in zijn kledingkast voortkomt uit haar eigen lievelingskleur.

Over de vele geruchten dat het aan of niet aan zou zijn, schrijft Privé niet. Net als Carice overigens, die nog altijd geen persoonlijke foto's met de vader van haar kind plaatst. Ze zijn in ieder geval weer samen op pad, maar dat mysterie blijft toch grotendeels onopgelost.