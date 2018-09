Dax Shepard verdedigt wietgebruik van echtgenote Kristen Bell

"Dat zou hetzelfde zijn als wanneer je diabetes hebt en je van je partner verwacht dat hij nooit een toetje neemt. Doe normaal", schrijft de 43-jarige acteur op Twitter.

De actrice die in de serie The Good Place speelt, sprak over haar softdrugsgebruik in de podcast van Marc Maron. "Het stoort hem niet", zei ze over Shephard.

Toch spraken veel mensen op sociale media hun afkeur uit en wijdde praatprogramma The Talk er een een tweet aan. "Kristen Bell blaast rook van wiet uit waar Dax Shepard bij is, ook al is hij afgekickt. Als jij dat was, zou je dat dan van je partner ook verwachten?" Shephard besloot zelf te reageren.

Eerder deze maand prees Bell Shephard nog bij zijn veertienjarige jubileum zonder drank of drugs. "Ik weet hoeveel je ervan genoot te gebruiken. Ik weet hoe je eraan onderdoor ging. En ik weet, omdat ik het heb gezien, hoe hard je hebt gewerkt om zonder te leven. Ik zal altijd versteld blijven staan van je toewijding."