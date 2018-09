'Demi Lovato regelmatig bezocht door ex Wilmer Valderrama na overdosis'

Volgens TMZ heeft Valderrama, die zes jaar een relatie had met Lovato, al verschillende keren het vliegtuig genomen om bij Lovato te kunnen zijn.

Mensen uit de buurt van de kliniek waar Lovato momenteel verblijft, hebben haar en Valderrama een paar keer samen gezien in een Starbucks. Naar verluidt leek het alsof de twee weer een stel vormen.

De 38-jarige Valderrama, vooral bekend door zijn rol in That 70's Show, was er eind juli ook meteen bij toen Lovato in het ziekenhuis belandde na een overdosis. De twee gingen in 2016 uit elkaar.

De moeder van de 26-jarige Lovato liet onlangs weten dat het momenteel "heel goed" gaat met haar dochter.