'Kim Kardashian wil niet naar Chicago verhuizen'

"Kim wil de kinderen in LA grootbrengen. Ze vindt het prima om tijd in Chicago door te brengen, maar niet op een permanente basis. Hun oudste dochter North zit net op school en heeft het daar naar haar zin. Kim denkt niet dat de kindjes beter worden van een verhuizing, waarbij ze ook nog eens ver weg zitten van hun neefjes en nichtjes", aldus een ingewijde in gesprek met People.

West heeft in de laatste maanden wel vaker opvallende uitspraken gedaan, waardoor zijn echtgenote zijn uitspraken over Chicago ook niet al te serieus neemt. "Vandaag wil hij verhuizen naar Chicago en morgen wil hij nooit meer weg uit LA. Dus ze laat het maar even voor wat het is."