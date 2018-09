Moeder Demi Lovato vernam nieuws overdosis via berichten van naasten

Het is voor het eerst dat De la Garza in het openbaar over de overdosis van haar dochter praat, die Lovato eind juli nam. Op de Amerikaanse zender Newsmax TV vertelt ze dat ze twee dagen lang in onzekerheid heeft gezeten over de toestand van haar dochter.

"Ik vind het heel moeilijk om erover te praten en ik begin letterlijk een beetje te trillen wanneer ik terugdenk aan de dag", vertelt ze. Uiteindelijk hoorde ze van een assistente van de 26-jarige zangeres wat er was voorgevallen.

"Ik was in shock, ik had nooit verwacht dit te horen. Over geen een van mijn kinderen." Samen met Lovato's zussen Dallas en Madison ging De la Garza direct naar het ziekenhuis. "Ik was niet in staat om te rijden, Dallas heeft ons gebracht."

Vanuit de auto zijn ze naar de eerste hulp gerend, waar De La Garza's dochter lag. "Ze zag er niet goed uit. Ik zei tegen haar: 'Demi ik ben hier, ik hou van je.' Zij keek me toen aan en zei: 'Ik hou ook van jou.'"

'Overdosis overleefd dankzij miljoenen gebeden'

De dagen erna was de toestand van Lovato volgens haar moeder kritiek. "Dat ze het heeft overleefd is mede te danken aan al die miljoenen gebeden van iedereen die meeleefde." Ook zegt De la Garza zelf steun te hebben gevonden in het geloof.

Lovato werd eind juli in het ziekenhuis opgenomen nadat ze een overdosis oxycodone tot zich had genomen. De zangeres zou behalve met een drank- en drugsverslaving ook kampen met mentale problemen en een eetstoornis. Volgens de moeder gaat het nu "heel goed" met haar.