Hans Klok voelt zich niet meer aangetrokken tot drugs

Vanaf februari 2019 vertrekt de 49-jarige illusionist naar Las Vegas om daar tien jaar lang, zes dagen per week twee shows per dag te geven. Ondanks dit drukke schema denkt Klok dat hij het daar rustiger zal hebben dan in Nederland.

"Overdag een beetje zwemmen en er wonen veel vrienden van me. Ik heb het in 2007 meegemaakt in Las Vegas, dat was overdag best chill", vertelt Klok in gesprek met Nieuwe Revu. De illusionist gaf in dat jaar negen maanden lang een show.

De artiest leidde toen buiten zijn optredens om een leven met seks, drugs en rock 'n roll. "Ik was natuurlijk altijd een beetje de André Hazes onder de goochelaars", vertelt Klok over zichzelf. "Maar het wordt allemaal wat minder inderdaad. De jaren klimmen en het verstand neemt de overhand."

"Het wilde is er nu af bij mij", stelt Klok. "Zowel Pamela als ik heb de rotzooi afgezworen. Dat maakt ons misschien wel een beetje saai, dat zou kunnen. We zijn wat ouder en volwassener geworden, laten we het daar maar op houden."

Drugs is voor Klok nu "uit den boze". "Ik word er niet gezelliger van en ik kan er twee dagen van wakker liggen, omdat ze er tegenwoordig vaak ook een beetje speed en dat soort teringbende doorheen gooien. Als ik het weleens gebruikte, had ik naderhand een kater van een week. Het heeft totaal geen aantrekkingskracht meer op mij."