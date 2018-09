Blink-182-drummer Travis Barker dient aanklachten in na ongeluk

In juli was Barker betrokken bij een ongeluk waarbij zijn SUV tegen een schoolbus botste. Als gevolg daarvan heeft hij last van zenuwschade, infecties en pijn aan zijn aderen.

In documenten in handen van TMZ staat dat het MRI-onderzoek dat Barker in juni onderging, uitwijst dat hij verkeerd behandeld is.

Wat een routinecontrole had moeten zijn, liep volgens Barker uit op een drama. De artsen konden Barkers aderen niet vinden en prikten hem tenminste veertig keer met een vuile naald. Hierom klaagt de drummer de medisch verantwoordelijke personen aan.

Daarnaast kan ook de chauffeur van de schoolbus een aanklacht verwachten. Hij sloeg linksaf waar dat niet mocht, waardoor de botsing werd veroorzaakt. Het bedrijf dat de chauffeur in dienst heeft, wordt eveneens aangeklaagd.

Barker heeft geen bedragen genoemd, maar het feit dat hij zijn werk niet meer kan uitoefenen wijst erop dat de drummer op hoge bedragen zal gaan inzetten.