Carlo Boszhard en vriend Herald richten zich op pleegouderschap

"Er zijn in Nederland veel kinderen waar een pleeggezin voor wordt gezocht. Momenteel lezen Herald en ik daar veel over", vertelt de presentator aan Story.

Het stel besloot het adoptieproces stop te zetten na gesprekken met koppels die wel een kind hebben geadopteerd. "Dat we een ouder kindje zouden krijgen, was iets waar we ons op hadden ingesteld. Maar wat we ons niet goed hadden gerealiseerd, is dat veel van deze kinderen een 'special need' hebben. Dat betekent dat ze een lichamelijke en/of mentale beperking hebben. En vanuit onze kant kun je niet zeggen dat je bepaalde aandoeningen uitsluit."

Boszhard en zijn zeven jaar jongere vriend hebben naar eigen zeggen veel getwijfeld, maar hebben uiteindelijk het adoptietraject toch stopgezet. Ook vindt de 49-jarige presentator zichzelf "te oud" voor adoptie. "Hoe langer we wachten, hoe meer mijn leeftijd een rol gaat spelen."

Dit speelt een kleinere rol bij het pleegouderschap, legt Boszhard uit. "Het scheelt dat voor het pleegouderschap geen maximumleeftijd geldt. Belangrijk is wel dat je een stabiele relatie hebt. Dat is in elk geval op ons van toepassing." De TV Kantine-maker en Adolfs zijn elf jaar samen.