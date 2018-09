Adam Curry verlooft zich met vriendin Tina Snider

Dat bevestigt de 54-jarige Curry, die eerder getrouwd was met Patricia Paay en Micky Hoogendijk, in gesprek met Story. "Tijdens onze vakantie in Italië heb ik Tina vorige week woensdagavond gevraagd mijn vrouw te worden. Heel officieel: op mijn knieën, met een ring in mijn hand."

De 56-jarige Snider, die werkzaam is voor een goed doel in Austin, zei "ja". Voor beiden wordt dit het derde huwelijk. Het stel, dat in de Verenigde Staten woont en sinds 2015 samen is, is van plan volgend jaar in mei of juni te trouwen.

Waar het huwelijk zal plaatsvinden, is nog niet bekend. "Misschien op dezelfde plek aan het Comomeer (waar Curry zijn vriendin ten huwelijk vroeg, red.), maar het kan ook thuis in Amerika zijn. In elk geval zullen we er een niet al te grote ceremonie van maken. Heel intiem, met de kinderen, familie en vrienden."

Dochter Christina wist van verlovingsplannen

De presentator is de vader van Christina Curry, de dochter die hij met Paay kreeg. Snider heeft twee volwassen dochters, Elise en Ellyn. Zij wisten al van het aanzoek, legt de podcastmaker uit.

"Ik had eigenlijk Tina's volledige familie al om haar hand gevraagd, vorig jaar met Kerst. We waren toen in Chicago, waar Tina vandaan komt. Haar moeder en vier zussen waren dus ook op de hoogte."

Ook zijn eigen dochter wist al vroeg van het aanzoek. "Ik heb haar vanaf het begin van mijn plannen erbij betrokken."

In 2016 lieten Curry en Snider al zien dat zij ringen hadden uitgewisseld. Dit betrof echter "een teken van hun liefde" en geen verloving.