Fajah Lourens positief ondanks verbroken relatie

"Ik was er niet klaar voor om toe te geven dat mijn relatie weer geen stand heeft gehouden", schrijft Lourens op haar Instagram-profiel.

"Ik liet de telefoontjes van de pers onbeantwoord, maar we zijn een maand verder en nu doe ik dat wel. Stop daarom met het sturen van dm's, meer heb ik er niet over te zeggen. Ik voel me goed en ben ok. Ik voel me geliefd door jullie allemaal."

Lourens en haar ex Igor Neves (26) kregen in maart een relatie. Ze ontmoette de man die werkt als timmerman, al een paar jaar eerder.

Ontmoeting met de dalai lama

Dat Lourens haar liefdesleed enigszins kan relativeren, zou te maken kunnen hebben met haar recente interesse in meditatie en boeddhisme.

Maandag had ze onder andere een ontmoeting met de dalai lama, de belangrijkste levende figuur binnen het Tibetaans boeddhisme.