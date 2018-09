Nikkie Plessen: 'Bekend koppie gaat op gegeven moment tegenwerken'

Op de vraag of haar populariteit heeft geholpen bij de start van haar onderneming, antwoordt de voormalige actrice in gesprek met Quote: "Het eerste seizoen (modecollecties verschijnen in seizoenen, red.) helpt het, het tweede seizoen gaat het tegen je werken."

Plessen kreeg vaker te horen dat zij alleen het boegbeeld van het merk zou zijn en dat bijvoorbeeld haar partner Ruben Bontekoe het echte hoofd van het bedrijf is. Een bewering waar de ondernemer zich ontzettend boos om kan maken.

"Je merkt het als ik bijvoorbeeld Kate Moss of Doutzen Kroes binnenhaal voor onze merken. Dan hoor je meteen geluiden als: 'Wie zit daarachter, wie helpt haar daarbij?' Het is duur om dat soort wereldtoppers binnen te halen voor je merk en mensen kunnen simpelweg niet geloven dat ik dat zelf kan betalen. Vermoeiend."

'Als vrouw moet je altijd dat respect verdienen'

De 33-jarige Plessen was voorheen te zien in televisieseries als Onderweg naar Morgen, Kees & Co en op muziekzender TMF. In 2011 richtte ze haar modemerk NIKKIE op, waarmee ze volgens Quote dit jaar meer dan 5 miljoen euro winst heeft gemaakt.

Ondanks haar succes, heeft ze soms het gevoel dat ze zich nog steeds moet bewijzen. Alleen maar omdat ze een vrouw is.

"Ik ben geen feministe en heb niks met drammerige types, maar als ik een meeting binnenloop, heb ik tien minuten nodig om het respect te winnen. Dat is frustrerend, ook al heb ik dat respect wel na die tien minuten. Als vrouw moet je altijd dat respect verdienen door je meteen inhoudelijk te bewijzen in die eerste tien minuten. Die langere man met zijn natuurlijke autoriteit hoeft dat niet, de mensen aan tafel richten zich automatisch tot hem."