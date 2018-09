Soon-Yi Previn verdedigt man Woody Allen in zeldzaam interview

De 47-jarige Previn vertelt aan New York Magazine onder meer dat Farrow de huidige #metoo-discussie heeft aangegrepen om leugens over Allen, haar ex, te verspreiden.

Previn, die door Farrow en haar ex-man André Previn werd geadopteerd vanuit Zuid-Korea, zegt nu haar verhaal te willen doen omdat haar man volgens haar ten onrechte wordt beschuldigd van het seksueel misbruiken van Dylan Farrow, een andere adoptiedochter van Mia Farrow en later ook Woody Allen.

"Ik heb nooit mijn gelijk willen halen bij Mia", aldus Previn. "Maar wat nu met Woody gebeurt is zo oneerlijk. Mia heeft de #metoo-discussie aangegrepen om Dylan neer te zetten als een slachtoffer. Iedereen hoort nu haar verhaal, terwijl dat niet zo zou moeten zijn."

Previn vertelt ook over haar jeugd in New York, die volgens haar onplezierig was. Zo zegt ze dat Farrow verbaal en fysiek gewelddadig was en dat ze als kind vaak alleen werd gelaten door Farrow. Farrows zoon Moses beweerde eerder ook al dat Farrow een slechte moeder was, terwijl Dylan in het stuk van New York Magazine zegt dat ze dankzij haar moeder "een geweldig thuis" had.

Previn zag Allen 'eerst niet staan'

Over haar relatie met Woody Allen, over wie ze zegt dat ze hem in eerste instantie "helemaal niet zag staan", vertelt Previn dat ze niet dacht dat deze stand zou houden. Previn was 21 toen ze een relatie begon met de destijds 56-jarige regisseur, die toen nog samen was met Farrow. Farrow kwam achter de verhouding toen ze naaktfoto's van Previn vond in Allens huis. De filmmaker en Farrow woonden niet samen.

Naast Dylan Farrow heeft ook Ronan Farrow, de journalist die verschillende #metoo-verhalen publiceerde en een zoon is van Mia Farrow en Woody Allen, ontkend dat zijn moeder haar kinderen slecht behandelde.

"Ik heb alles te danken aan Mia Farrow", schrijft hij op Twitter. Ook zegt hij geshockeerd te zijn "door de lakse wijze waarop New York Magazine is omgegaan met het verhaal" en het feit dat er geen ooggetuigen worden opgevoerd die bepaalde onderdelen van het verhaal kunnen ontkrachten.