Friends-acteur Matthew Perry ontslagen uit ziekenhuis na maagoperatie

Dat heeft een woordvoerder van de voormalige Friends-acteur aan Vanity Fair laten weten.

De acteur liet zelf na lange tijd weer van iets horen in een korte tweet. "Drie maanden in een ziekenhuisbed. Check.", was alles wat hij vrijdagavond schreef. Dat was al meer dan gebruikelijk, want Perry staat niet bekend als iemand die veel deelt op sociale media.

In augustus werd bekend dat de 48-jarige acteur was geopereerd vanwege een maagdarmperforatie. Perry heeft nooit een geheim gemaakt van zijn gezondheidsproblemen. Zo was hij open over zijn verslavingen aan alcohol en vicodin.

Over zijn strijd tegen verslavingen maakte Perry het toneelstuk The End Of Longing. "Het is een overdreven versie van mezelf", zei de acteur vorig jaar over het stuk. "Maar aan het einde van de avond ben ik een open wond, dat is zeker."