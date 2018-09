Carrie Underwood had drie miskramen in twee jaar

"Het was de bedoeling dat 2017 in het teken zou staan van nieuwe muziek en het krijgen van een baby", aldus Underwood zondag in CBS This Morning. "Ik werd zwanger in het begin van het jaar, maar dat ging mis."

De diepreligieuze American Idol-winnaar vond troost in haar geloof. "In het begin dacht ik: oké God, U heeft andere plannen, dat is goed. We komen er wel weer uit."

Na nog twee miskramen, een in 2017 en dit jaar de derde, vroeg de zangeres zich af waarom het haar telkens overkwam. Underwood voelde zich echter gezegend met haar zoon Isaiah en kon daardoor leven met het idee dat ze mogelijk niet meer kinderen kon krijgen.

"Waar kan ik over klagen? Ik kan het niet. Ik heb een geweldige man, geweldige vrienden, een geweldige baan, een geweldige zoon. Kan ik gek worden? Nee."

De huidige zwangerschap van Underwood verloopt niet geheel vlekkeloos. Twee weken geleden moest ze twee concerten in het Verenigd Koninkrijk afzeggen, omdat ze een heftig virus had opgelopen. Ze lag daarom drie dagen in het ziekenhuis, maar is inmiddels volledig hersteld.