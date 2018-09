Tjitske Reidinga vindt het leven een 'turbulente toestand'

"Ik vind het nogal een turbulente toestand, het leven. Of ze zeggen: ‘Ik weet nu heel goed wie ik ben.’ Nou, ik kom nog heel vaak in situaties waarin ik me afvraag: ben ik dit?", zegt de 46-jarige actrice in De Telegraaf.

Reidinga loopt tegen veel dingen aan waar ze niet uitkomt. "Zo ben ik in de liefde zo conservatief als een aap. Ik zal nooit het initiatief nemen. Dat is niet geëmancipeerd, maar ik vind een vrouw die er direct op springt gewoon heel onaantrekkelijk."

Ze vindt het ook ingewikkeld haar zonen op te voeden in deze tijd van #metoo. "Op Instagram staan leeftijdsgenootjes in heel kleine hemdjes en broekjes met een open, vol vaseline gesmeerde mond. Moet ik dan zeggen: 'Dat is een heel krachtige vrouw, daar mag je niks seksueels bij voelen?'"