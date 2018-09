Ariana Grande deelt eerbetoon aan overleden ex-vriend Mac Miller

Miller overleed een week geleden op 26-jarige leeftijd. Hij werd dood gevonden in zijn huis in Los Angeles, vermoedelijk is hij overleden aan de gevolgen van een overdosis.

"Ik kan niet geloven dat je niet meer hier bent", schrijft Grande, die tot het voorjaar zijn vriendin was. Miller had een verslavingsprobleem.

"We hebben hier zo vaak over gepraat, zo vaak. Ik ben zo kwaad en zo verdrietig dat ik niet weet wat ik moet doen. Je was mijn dierbaarste vriend, zo lang, boven alles. Het spijt me zo dat ik je pijn niet kon verzachten of oplossen. De liefste, aardigste ziel met demonen die hij niet had verdiend. Ik hoop dat het nu beter met je gaat. Rust."

"Ik ben geen oppas"

De 25-jarige Grande, die inmiddels verloofd is met Pete Davidson, is in interviews vaker openhartig geweest over het verslavingsprobleem van Miller. Zo reageerde ze op een Twitter-bericht van iemand die haar verantwoordelijk hield, nadat de rapper werd gearresteerd, dat de relatie "giftig" was.

"Ik ben geen oppas en ook geen moeder. Geen enkele vrouw zou het gevoel moeten krijgen dat te moeten zijn", gaat Grande haar verhaal verder. "Ik heb voor hem gezorgd en geprobeerd hem te steunen bij het stoppen met drinken."