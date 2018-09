Hailey Baldwin ontkent al getrouwd te zijn met Justin Bieber

"Ik snap waar de geruchten vandaan komen, maar ik ben nog niet getrouwd", schrijft het model op Twitter.

De Canadese zanger en zijn vriendin zouden volgens een anonieme bron in het geniep getrouwd zijn voor de wet en later nog een religieuze ceremonie houden voor vrienden en familie. Bieber heeft nog niet gereageerd op het bericht.

De 24-jarige Bieber en het 21-jarige model verloofden zich twee maanden geleden. De zanger vroeg zijn vriendin op vakantie op de Bahama's. De twee kennen elkaar al lang. Ze hadden kort een relatie in 2014 en daarna weer in 2016. Eerder dit jaar werden ze weer verliefd.

Baldwin is de dochter van acteur Stephen Baldwin, de broer van Alec Baldwin. Bieber is bekend van hits als Baby, What do you mean en Sorry. Hij had eerder een langdurige relatie met Selena Gomez.