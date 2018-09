Carrie Underwood lag drie dagen in Duits ziekenhuis

De countryster, die zwanger is van haar tweede kindje met haar man Mike Fisher, vertelde in The Tonight Show met Jimmy Fallon dat ze drie dagen in een ziekenhuis in Duitsland heeft gelegen.

Underwood zou onder meer optreden op het Long Road Festival in Stanford Hall in het Engelse graafschap Leicestershire. "Ik cancel niet snel een show", vertelde ze donderdag in de Amerikaanse tv-show.

"Als ik een griep of iets dergelijks heb sleep ik mezelf het podium op. Maar in Groot-Brittannië moest ik een aantal optredens annuleren. Ik had iets van een virus opgelopen. Toen ik opstond was ik duizelig en kon ik niet meer opstaan. Het was heel gek. Ik belandde toen voor drie dagen in een Duits ziekenhuis."

De 35-jarige zangeres is inmiddels weer volledig hersteld.