Roddeloverzicht: Meghan is 'zwanger' en Glennis blijft zichzelf

Een dag niet naar de sportschool, een taartje te veel of een extra biertje aan het einde van de avond; we hebben allemaal weleens last van een nét te volle buik die een beetje uitsteekt. Natuurlijk zijn er dan altijd mensen die daar iets van moeten zeggen, maar bekende mensen, die hebben het echt moeilijk.

In tijdschriften, showbizzrubrieken en op sociale media worden zij constant geconfronteerd met het bezoekje aan de sportschool dat ze hebben overgeslagen of die te strakke broek die ze 's ochtends hebben aangetrokken. En voor vrouwen is dat nóg erger dan voor mannen.

Want bij elke net te strakke jurk of slechts heel licht opbollende buik is het duidelijk: ze zijn zwanger. Zo is Jennifer Aniston in haar leven al zeker honderd keer zwanger geweest, werd Chantal Janzen constant in de gaten gehouden en werd Beyoncé er juist weer van beschuldigd dat ze over haar zwangerschap loog.

Nu is het de beurt aan Meghan Markle. De hertogin van Sussex is krap vier maanden getrouwd, of de tabloids weten het al zeker: er is een mini-Harry of -Meghan op komst.

Meghan droeg een blauwe jurk van ontwerper Jason Wu en volgens de genadeloze Britse pers stond die wel erg bol bij haar buik. Het kon niet anders dan dat Meghan geprobeerd had haar zwangerschap te verhullen, ze is tenslotte al 37 en moet maar eens haast gaan maken met nageslacht.

Alle aanhoudende geruchten zouden heftige gevolgen hebben voor Meghan. Inmiddels zou ze bijna geen van haar vriendinnen nog vertrouwen en steeds minder met oude bekenden praten. Dat ze steun heeft gevonden in haar schoongrootmoeder Elizabeth is fijn, maar Meghan zou zich volgens bronnen steeds meer voor anderen afsluiten.

Gekeken naar alle verhalen die op basis van 'goede vrienden' worden weggetikt in de pers, is de stap van Meghan om afscheid te nemen van al die mensen geen vreemde. Het is voor haar alleen te hopen dat ze nog wel wát mensen overhoudt. Het wordt anders zo eenzaam.

Eindelijk weer samen

Een ander iets gunnen is soms moeilijk. Je wilt zelf toch ook graag succesvol zijn, mooi gevonden worden of een fijne relatie hebben. Zelfs in écht goede en hechte vriendschappen blijkt het ingewikkeld om gewoon blij voor de ander te zijn, of trots op wat de ander doet.

Sylvie Meis weet er alles van. Hoeveel vrienden zij ongetwijfeld al niet is kwijtgeraakt door haar succesvolle carrière in Duitsland; het is bijna niet bij te houden. De beste voorbeelden daarvan zijn uiteraard Sabia Boulahrouz en Touriya Haoud, die eerst echt goede vriendinnen van de presentatrice waren, maar nu niet anders kunnen doen dan haar onderuithalen.

Sabia gaat daarin redelijk ver. Niet alleen begon zij een relatie met Sylvies ex Rafael van der Vaart, vlak nadat zij hun scheiding aankondigden, maar ook kan de ex-vrouw van Khalid Boulahrouz het maar niet laten om hier en daar nare, indirecte, opmerkingen over Sylvie te maken.

De twee hebben elkaar al heel lang niet meer gezien en de laatste keer dat ze gezellig samen gefotografeerd werden, is inmiddels ook alweer jaren geleden. Daar gaat verandering in komen. Althans: gezellig zal het niet meer worden, maar samen gefotografeerd worden zullen ze zeker.

Sylvie klaagt Sabia namelijk aan. En Touriya ook. En de zender die een programma met Sabia maakt mag ook meteen langskomen bij de rechtbank.

Sabia heeft onlangs indirect gesuggereerd dat Sylvie gelogen heeft over het hebben van borstkanker. Bij de presentatrice werd in 2009 kanker geconstateerd, maar als we Sabia mogen geloven is dat allemaal onzin en slechts om aandacht te krijgen. En Touriya sluit zich daarbij aan.

"Sommige mensen gaan zelfs zover dat ze een ziekte verzinnen om er beter van te worden", aldus Sabia tijdens haar deelname aan het programma Global Gladiators. En op sociale media schreef ze nooit iemand met kanker gekend te hebben.

Goed, ze heeft Sylvie nooit genoemd, maar de conclusies waren getrokken en dus werd de presentatrice gedwongen om haar doktoren te laten verklaren dat ze wel degelijk kanker heeft gehad.

Nadat Touriya er nog een schepje bovenop deed door te zeggen dat Sylvies leven één grote leugen is, was Sylvie er klaar mee. De aanklachten liggen bij Sabia en zender PRO7 al op de mat, maar Touriya wacht nog op een brief. Niemand weet waar zij tegenwoordig woont en dus is dat even iets ingewikkelder.

Het gaan spannende en opwindende dagen worden in de rechtbank.

Gewoon Glennis (Glenda) Grace (Batta)

Wereldberoemd, door iedereen geliefd en nu al een winnaar; Glennis Grace heeft het helemaal gemaakt nu ze de finale van America's Got Talent heeft weten te bereiken. Met haar uitvoering van The Woman's Work van Kate Bush wist ze de stemmen van de VS voor zich te winnen en zich voor het allerlaatste deel van de wedstrijd te plaatsen.

Jurylid Simon Cowell blijft maar benadrukken hoe lief hij Glennis en haar zoon samen vindt en Mel B maakte een opmerking over haar outfit, waardoor Glennis steeds meer wordt neergezet als een bescheiden, alleenstaande moeder die het allemaal maar in haar eentje doet.

En dat is natuurlijk ook gewoon zo. Glennis heeft in Nederland een enorme carrière en wat ze weet te bereiken in de Amerikaanse wedstrijd is het benoemen waard. Er zijn echter altijd mensen die het toch niet helemaal eerlijk vinden of vinden dat anderen succes niet verdienen, en op sociale media hebben ze alle ruimte om hun mening te ventileren.

Anoniem roepen hoe stom, lelijk of onaardig iemand is, is wel heel makkelijk, en laat Glennis nou nét een persoon zijn die niet op haar mondje gevallen is en gewoon duidelijk maakt dat ze niet gediend is van dergelijke hatelijke opmerkingen.

Want hoewel ze in AGT bescheiden overkomt, is Glennis, die eigenlijk Glenda Batta heet, niet iemand die over zich heen laat lopen. Ze reageert op Instagram blij en lief op de positieve reacties, maar laat ook heel duidelijk merken dat ze geen enkele behoefte aan de negativiteit van sommige mensen heeft.

Een volger die vindt dat Glennis overdreven doet door Engels te praten in haar Insta-posts krijgt van Glennis de reactie vooral weg te blijven van haar profiel en krijgt van haar fans de wind van voren.

Volgende week weten we of Glennis de winnaar van de talentenjacht is. Eén ding is zeker: de kritische volger die een hekel heeft aan de Engels sprekende Glennis gaat het nog moeilijk krijgen. De zangeres is van plan hoe dan ook door de Verenigde Staten te gaan toeren.