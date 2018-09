Leontine Borsato leerde van man Marco positiever te zijn

"Marco is heel erg positief", vertelt de vijftigjarige Borsato in gesprek met Libelle. "Was het gisteren een rotdag? Vandaag gaat het vast beter. Bij Marco is het glas altijd halfvol. Het is fijn om zo iemand naast je te hebben, zeker als je zelf niet lekker in je vel zit."

Dat heeft haar ook geholpen bij het verwerken van het verlies van haar moeder, die vorig jaar mei overleed. "De dood kun je natuurlijk niet positief benaderen, maar je kunt wel kijken naar wat er nog wél is. Dat leer ik van Marco. Hij benadrukt hoe fijn het is dat we haar nog zo lang om ons heen hebben kunnen hebben. Het helpt om het zo te bekijken."

Andersom heeft Borsato, binnenkort te zien als presentatrice in talentenjacht Filmster Gezocht, ook haar man iets geleerd. "Marco is wel een pleaser. Hij vond het moeilijk om nee te zeggen. Dat is wel iets wat hij heeft geleerd, al weet ik niet of dat per se door mij komt. Hij is directer geworden. Al is nee niet het leukste antwoord, hij snapt nu dat het beter is om te zeggen wat je vindt dan om helemaal niks te zeggen."