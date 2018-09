Sylvie Meis klaagt Sabia Boulahrouz aan na uitspraken over kanker

Boulahrouz was in de Duitse realityserie Global Gladiators te zien en zei daar dat "sommige mensen zelfs zover gaan dat ze een ziekte verzinnen om er beter van te worden." Eerder schreef ze op Instagram zelf nooit iemand met kanker gekend te hebben, terwijl zij en Meis goede vriendinnen waren.

In De Telegraaf vertelt Meis' Duitse manager Marina Coburger dat er inmiddels aanklachten verstuurd zijn naar Boulahrouz, zender PRO7 waar Global Gladiators te zien is en Touriya Haoud. Laatstgenoemde is net als Boulahrouz een voormalige goede vriendin en zei in het blad Closer dat Meis' leven één grote leugen is: "Alles wat ze doet, is berekenend. Met geld kun je alles kopen. Het is walgelijk."

Boulahrouz laat middels haar advocaat weten dat ze met haar uitspraken niet op haar voormalige beste vriendin doelde. Volgens haar zou zender PRO7 de uitlatingen in een verkeerde context geplaatst hebben.

Meis heeft verschillende documenten openbaar gemaakt waarin Duitse doktoren onderstrepen dat zij borstkanker heeft gehad. Haar manager zegt tegen De Telegraaf dat de schadevergoedingen die eventueel uit de rechtszaken voortkomen naar DKMS-life gaan, waar cosmeticacursussen worden georganiseerd voor vrouwen met kanker.

Meis en Boulahrouz waren jarenlang beste vriendinnen. Nadat het huwelijk van Meis en Rafael van der Vaart in 2013 tot een einde kwam, kreeg Boulahrouz een relatie met de voetballer. Meis en Boulahrouz hebben sindsdien amper nog contact.