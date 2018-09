Robbie Williams en vrouw 'stuk relaxter' bij derde baby

Dochter Coco werd begin september geboren en is volgens de 44-jarige Williams een "heel relaxte baby".

"Het is grappig. Bij onze eerste zeiden we: 'ssst, de baby slaapt' als er mensen binnenkwamen of als er een deur werd dichtgeslagen. Nu staat de televisie aan, rennen de twee andere kinderen door het huis, blaffen de honden en slaapt de baby gewoon rustig door zonder dat de wereld vergaat", aldus Williams in gesprek met The Sun.

"Er is geen sprake van jaloezie bij de andere twee, ze geven haar alleen maar kusjes en knuffelen veel samen. Teddy, onze dochter, wil haar steeds voeden, dus dat gaat prima allemaal."

Williams en Field hielden zwangerschap lang geheim

Field maakte vorige week vrijdag via Instagram bekend dat de familie uitgebreid was. "We hebben een heel bijzonder geheim bewaard", schreef ze bij een foto waarop de vijf handen van het gezin Williams te zien zijn. "Het was een lang en moeilijk traject, daarom hebben we het stil gehouden."

"Familie komt in alle vormen. Deze kleine dame, die biologisch de onze is, werd gedragen door een ongelooflijke draagmoeder die we eeuwig dankbaar zijn. We zijn dolblij met dit prachtige meisje in ons leven en gezegend dat we in een wereld leven waarin dit mogelijk is."